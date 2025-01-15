Впоселке Мирном можно увидеть лыжный спринт

V этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Казани с 16 по 19 января.

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Республика
15 января 2025  14:30
Автор:
Дмитрий СМИРНОВ

Это мероприятие состоится в столице Татарстана во второй раз. К нам приедут порядка 200 спортсменов из 20 регионов. Причем в основном титулованные лыжники. 

Соревнования пройдут в спорткомплексе в поселке Мирном. Там все уже готово к гонкам. 

16 января в 10.00 состоится торжественное открытие мероприятия. Затем будет перерыв на день. А в субботу и воскресенье пройдут гонки. Самая зрелищная - спринт. На относительно короткую дистанцию в 1,2 км будут выходить по пять лыжников. В следующий этап проходят только двое победителей из каждой пятерки. Все происходит максимально быстро, зритель просто не успеет заскучать. Спринт состоится 18 января.

Организаторы очень надеются, что зрителей в оба выходных дня будет много. Ожидают около трех тысяч, но на всякий случай монтируют дополнительную трибуну. 

Для болельщиков будут созданы все условия. Во-первых, вход на все спортивные мероприятия бесплатный. Более того, зрителей будут угощать кашей и горячим чаем - тоже бесплатно. Около майдана будет организована большая автостоянка. А от нее примерно каждые пять минут станут ходить шаттлы до места проведения соревнований. Оба дня по номерам браслетов, которые раздадут при входе, будет проводиться розыгрыш ценных призов. А еще лыжники приготовили специальное шоу. 

Сборную Татарстана представят 74 спортсмена. После четырех этапов Кубка России Сергей Ардашев из нашей сборной занимает лидирующую позицию. На втором месте Иван Горбунов, на третьем - Савелий Коростелев, это тоже наши спортсмены. Да и в принципе, татарстанская сборная - абсолютный лидер этих соревнований. У нее на сегодня 4685 очков. А у ближайшего преследователя - сборной Тюменской области - только 2620 очков. То есть нас, скорее всего, не догонят ни в прямом смысле, ни по очкам. Сборная республики уже семь раз завоевывала Кубок России. 

Капитан женской команды РТ Лидия Горбунова, кстати, очень хвалила местные трассы. Хотя и назвала их сложными: «Сегодня (14 января. - Прим. автора) с утра сделала предстартовую работу на трассе. Подъемы хорошие, тяжелые. Но нам чем тяжелее, тем лучше». Спортсменка по традиции будет участвовать во всех гонках. 

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Впоселке Мирном можно увидеть лыжный спринт
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