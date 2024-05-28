Врач-анестезиолог заключил контракт с Минобороны России через Татарстан

Роману, участнику специальной военной операции, 48 лет. Родившийся и выросший на Украине, он отучился на врача-анестезиолога, а после Евромайдана переехал с семьей в Россию, в Нижний Тагил. С началом спецоперации Роман неоднократно пытался уйти контрактником в зону боевых действий, но через военкомат своего города сделать это не удалось. Зато он смог заключить контракт с Минобороны через Татарстан.

Он попытался устроиться в медицинский батальон через военкомат Нижнего Тагила, но его не взяли. Спустя год он увидел объявление о наборе контрактников в Татарстане и решил попробовать снова. Роман подчеркнул, что все обещанные выплаты были выполнены: единовременно он получил около 700 тыс. рублей, а его ежемесячная зарплата составляет 250 тыс. рублей, и все выплаты приходят вовремя.

«В феврале мы получили удостоверение участника боевых действий, по которому предусмотрены льготы по коммунальным оплатам — 50%», — отметил Роман. Он служит на Херсонском направлении в медицинском батальоне, оказывая помощь раненым бойцам в передвижном госпитале. Роман рассказал о случае, когда трое бойцов пострадали при разгрузке мин: «Очень тяжелые были ребята, но всем оказали помощь, всех отправили дальше в госпиталь».

Роман, помнящий советские времена, считает, что на Украине существует нацизм, который нужно искоренять, и что Россия делает это правильно. «Думаю, даже раньше надо было это сделать. Хотя, может, Россия еще не была готова во время этих майданов. Очень много времени потеряли с того момента, с 14-го года», — убежден он.

Роман намерен продолжать участвовать в спецоперации до победы. Когда вернется, он планирует переехать с семьей в Казань, впечатленный гостеприимством и доброжелательностью местных жителей. С 1 июня и до конца июля выплата контрактникам от Татарстана будет еще выше, и можно будет получить до миллиона рублей.