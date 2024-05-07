Врач из Татарстана установил флаг своей больницы над самой высокой горой Европы

Роман Джумабаев покорил вершину Эльбруса. Он поднялся на высоту в 5,6 тысяч метров вместе с флагом больницы, в которой работает. Джумабаев возглавляет отделение ультразвуковой диагностики БСМП Набережных Челнов.

Поход в горы длился больше восьми часов. Команда из 18 человек начала свой путь в 00:00 и добралась до крайней точки в 08:00.

Врач рассказал, что покорение Эвереста стало для него настоящим вызовом. Он недавно перенес две операции на спину, и боль до сих пор тревожит его. Чтобы ей противостоять, необходимо каждый день испытывать физические нагрузки, заниматься спортом.

«Я рад, что помимо потрясающих эмоций еще и удалось рассказать о любимой клинике нестандартным способом», – сказал Джумабаев.