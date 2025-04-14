Врач назвала самые полезные весенние овощи и зелень

Диетолог Галина Волкова рекомендует включить в апрельский рацион шпинат, рукколу и белокочанную капусту. Эти продукты богаты клетчаткой и витаминами А, В и С, что особенно важно в весенний период, пишет РИА Новости.

«Молодая зелень – шпинат, щавель, петрушка, укроп и руккола – содержит фолиевую кислоту и целый комплекс полезных веществ», – пояснила специалист.

Особую пользу принесут редис, морковь и черемша, которые улучшают пищеварение и насыщают организм витаминами С и РР. При отсутствии свежих овощей можно использовать тепличные, но лучше выбирать продукцию местных проверенных поставщиков.

Врач подчеркивает, что весенний рацион должен быть сбалансированным и включать максимальное количество свежей зелени и овощей для поддержания иммунитета после зимы.