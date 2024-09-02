Врач в Татарстане обвиняется во взяточничестве и фальшивых справках

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Республика
2 сентября 2024  17:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего врача Осиновской амбулатории ГАУЗ «Зеленодольская Центральная районная больница», которую обвиняют в получении взяток и служебном подлоге. От этом пишет пресс-служба СУ СК России по РТ.

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год врач получила денежные вознаграждения на сумму более 112 тысяч рублей за незаконную выдачу 11 гражданам фиктивных листков нетрудоспособности, а также сертификатов о якобы проведенной вакцинации от COVID-19.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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