Врач в Татарстане обвиняется во взяточничестве и фальшивых справках

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего врача Осиновской амбулатории ГАУЗ «Зеленодольская Центральная районная больница», которую обвиняют в получении взяток и служебном подлоге. От этом пишет пресс-служба СУ СК России по РТ.

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год врач получила денежные вознаграждения на сумму более 112 тысяч рублей за незаконную выдачу 11 гражданам фиктивных листков нетрудоспособности, а также сертификатов о якобы проведенной вакцинации от COVID-19.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.