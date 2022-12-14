Врачи Челнов прооперировали сердце переселенцу из Мариуполя

В больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов провели операцию на сердце переселенцу из Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

У мужчины была сердечная недостаточность и был диагностирован порок митрального клапана. Как рассказал пациент, проблемы с клапаном начались давно. С возрастом у него появилась одышка. Однако он не решался на операцию.

Врачи Челнов провели клапаносохраняющую операцию по новой технологии. Они пришили хордальные нити к капиллярным мышцам левого желудочка, сообщил главный хирург больницы Рамис Якубов.

Ранее «КВ» сообщали, что врачи БСМП Челнов впервые в РТ имплантировали аортальный клапан через подключичную артерию.