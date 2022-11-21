 Врачи инфекционной больницы Челнов спасли жизнь мальчику с острой формой гнойного менингита
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Врачи инфекционной больницы Челнов спасли жизнь мальчику с острой формой гнойного менингита

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.

Республика
21 ноября 2022  16:54
Автор:
Роза Габитова

Врачи инфекционной больницы Набережных Челнов спасли жизнь 9-летнему мальчику с острой формой гнойного менингита. Об этом сообщает Telegram-канал управления здравоохранения автограда. 

Ребенок привезли в реанимацию из Агрыза в угнетенном состоянии, у него была замедлена речь и движения. Мама мальчика рассказала, что у него сильная головная боль, сопровождающаяся рвотой и высокой температурой. 

В течение трех дней за жизнь мальчика боролись врачи-реаниматологи, затем специалисты по нейроинфекциям. Постепенно симптомы инфекции ушли и ребенок пришел в сознание, начал есть и двигаться. 

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, его выписали.

Ранее «КВ» сообщали, что медики БСМП Набережных Челнов впервые в Татарстане смогли имплантировать через подключичную артерию аортальный клапан. Обычно имплантируемый клапан к месту установки доставляют через катетер, который вводят через бедренную артерию.

 

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