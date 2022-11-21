Врачи инфекционной больницы Челнов спасли жизнь мальчику с острой формой гнойного менингита

Врачи инфекционной больницы Набережных Челнов спасли жизнь 9-летнему мальчику с острой формой гнойного менингита. Об этом сообщает Telegram-канал управления здравоохранения автограда.

Ребенок привезли в реанимацию из Агрыза в угнетенном состоянии, у него была замедлена речь и движения. Мама мальчика рассказала, что у него сильная головная боль, сопровождающаяся рвотой и высокой температурой.

В течение трех дней за жизнь мальчика боролись врачи-реаниматологи, затем специалисты по нейроинфекциям. Постепенно симптомы инфекции ушли и ребенок пришел в сознание, начал есть и двигаться.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, его выписали.

Ранее «КВ» сообщали, что медики БСМП Набережных Челнов впервые в Татарстане смогли имплантировать через подключичную артерию аортальный клапан. Обычно имплантируемый клапан к месту установки доставляют через катетер, который вводят через бедренную артерию.