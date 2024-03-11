Врач из Татарстана дал рекомендации соблюдающим Уразу мусульманам

Терапевт из Челнов Умид Абдуллаев рекомендовал внимательнее отнестись к своему здоровью во время поста в священный месяц Рамадан.

Согласно религиозному предписанию в этот месяц, который длится с 10 марта по 8 апреля, нельзя пить и есть от рассвета до захода солнца. Однако не каждый организм человека готов к таким экстремальным условиям, особенно это может оказаться опасным для людей, имеющих некоторые заболевания.

Так, нельзя дкржать пост кормящим, беременным женщинам, а также людям с острыми и хроническими заболеваниями, принимающим лекарства на постоянной основе и детям.

«Во время сухура рекомендуется употреблять богатую калориями пищу: белок, сложные углеводы и полезные жиры. Так вам хватит энергии на весь день». – рекомендовал доктор.

Стоит избегать переедания и исключить кофе – лучше заменить его полезными напитками из кисломолочных продуктов.