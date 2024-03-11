Врач из Татарстана дал рекомендации соблюдающим Уразу мусульманам

news_top_970_100
Полезное
11 марта 2024  16:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Терапевт из Челнов Умид Абдуллаев рекомендовал внимательнее отнестись к своему здоровью во время поста в священный месяц Рамадан.

Согласно религиозному предписанию в этот месяц, который длится с 10 марта по 8 апреля, нельзя пить и есть от рассвета до захода солнца. Однако не каждый организм человека готов к таким экстремальным условиям, особенно это может оказаться опасным для людей, имеющих некоторые заболевания. 

Так, нельзя дкржать пост кормящим, беременным женщинам, а также людям с острыми и хроническими заболеваниями, принимающим лекарства на постоянной основе и детям.

«Во время сухура рекомендуется употреблять богатую калориями пищу: белок, сложные углеводы и полезные жиры. Так вам хватит энергии на весь день». – рекомендовал доктор.

Стоит избегать переедания и исключить кофе – лучше заменить его полезными напитками из кисломолочных продуктов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Три автомобиля разыграют среди избирателей в Татарстане
В России зафиксировали снижение уровня безработицы
Врач из Татарстана дал рекомендации соблюдающим Уразу мусульманам
В программу по капремонту добавили еще больше 20 многоквартирных домов - это 45 тысяч казанцев
Раис Татарстана продлил до 2025 года очередной указ о госслужащих
11-летняя девочка получила сотрясение мозга после того, как ее сбила автоледи на Mitsubishi
В Нижнекамске за участие в выборах дадут пропуск в ночной клуб и билет в театр
На М-7 приступили к сборке пролета через реку Ик