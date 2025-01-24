Врачи сообщили, что подростки в Челнах теряют волосы

Медики из Набережных Челнов зафиксировали тревожную тенденцию: все больше подростков сталкиваются с проблемой выпадения волос. Если раньше алопеция считалась преимущественно взрослым заболеванием, то теперь залысины появляются даже у 15-летних школьников.

Специалисты выделяют несколько ключевых причин, которые могут провоцировать эту проблему:

Стресс. Современные подростки испытывают колоссальное эмоциональное напряжение из-за учебы, отношений со сверстниками и активной социальной жизни. Хронический стресс негативно сказывается на здоровье, в том числе на состоянии волос.

Гормональные изменения. В период полового созревания гормональные сбои могут стать причиной как временного, так и длительного выпадения волос.

Недостаток питательных веществ. Несбалансированное питание, дефицит витаминов и минералов ослабляют волосяные фолликулы, делая волосы более ломкими и склонными к выпадению.

Последствия COVID-19. Перенесенная коронавирусная инфекция может вызывать осложнения, включая выпадение волос, как часть постковидного синдрома.

Врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать проблему. Если у подростка наблюдается интенсивное выпадение волос, необходимо как можно скорее обратиться к трихологу. Специалист поможет выявить причину и назначит подходящее лечение. Об этом сообщает Челны-ТВ.