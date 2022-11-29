 Врачи татарстанской ДРКБ впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку
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Врачи татарстанской ДРКБ впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку

В Минздраве надеются, что татарстанские медики будут развивать направление пересадки костного мозга детям.

Город
29 ноября 2022  14:26

Специалисты центра детской онкологии, гематологии и хирургии в ДРКБ в Казани начали пересаживать костный мозг детям, была проведена первая операция, сообщил министр здравоохранения Марат Садыков. 

«Впервые в истории здравоохранения республики [проведен] такой метод трансплантации. Мы работаем совместно с клиникой имени Дмитрия Рогачева», – рассказал глава Минздрава. Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – это ведущий российский специализированный центр, принимающий на лечение детей со всеми заболеваниями крови, злокачественными опухолями и другими тяжелыми заболеваниями.

Садыков отметил, что операция занимает довольно длительный период, в отличие от пересадки почек и печени, но выразил надежду, что операция пройдет успешно. Он сообщил, что в Минздраве намерены развивать это направление совместно с федеральным центром и «найти свою нишу». 

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