Врачи татарстанской ДРКБ впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку

Специалисты центра детской онкологии, гематологии и хирургии в ДРКБ в Казани начали пересаживать костный мозг детям, была проведена первая операция, сообщил министр здравоохранения Марат Садыков.

«Впервые в истории здравоохранения республики [проведен] такой метод трансплантации. Мы работаем совместно с клиникой имени Дмитрия Рогачева», – рассказал глава Минздрава. Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – это ведущий российский специализированный центр, принимающий на лечение детей со всеми заболеваниями крови, злокачественными опухолями и другими тяжелыми заболеваниями.

Садыков отметил, что операция занимает довольно длительный период, в отличие от пересадки почек и печени, но выразил надежду, что операция пройдет успешно. Он сообщил, что в Минздраве намерены развивать это направление совместно с федеральным центром и «найти свою нишу».