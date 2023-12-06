«Время выбрало нас»: в Казани открылась выставка, посвященная героям

«Он всегда был первым»

Заведующий музеем Александр Александров рассказал, что выставка посвящена участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и участникам специальной военной операции, награжденным правительственными наградами. Всего на выставке представлено около 80 предметов - это личные вещи, медали героев. Одной из тем выставки стала помощь жителям Донбасса и участникам СВО. Здесь можно увидеть, к примеру, маскировочные сети, сухие супы, которые делают неравнодушные татарстанцы. Есть на выставке и личные вещи Героя России Расима Баксикова, действующего военнослужащего.

В день открытия выставки отец, мать и жена погибшего героя Руслана Галямова из-за горя не могли сказать о нем ни слова. Их поддержала уполномоченный представитель президента Союза офицерских жен по РТ, организатор проектов «Жены героев» и «Мамы героев» в нашей республике Оксана Бородина, которая служила с Русланом более 10 лет. К слову, супруг Оксаны Викторовны - офицер, сейчас он находится в зоне СВО.

- Это был Человек с большой буквы, - поделилась Бородина воспоминаниями о Руслане. - Он всегда и везде был первым. На него равнялись не только новички, но и старослужащие. Погиб Руслан героически, оберегая свой личный состав. Понимая, что ситуация тяжелая, пошел первым. Знаю, что жалел молодых, говорил: «Вам еще жизнь жить». Руслан, мы тебя любим, помним, чтим.

Руслан Галямов родился в 1988 году в Набережных Челнах. Почти сразу после школы был призван на срочную службу, которую проходил в составе отряда специального назначения в качестве наводчика БТР и командира разведывательного отделения. По окончании срочной службы подписал контракт. Выполнял служебный долг на Северном Кавказе, а также в Сирийской Арабской Республике.

С 24 февраля 2022 года принимал участие в СВО. 10 марта прошлого года усиленной тактической группе была поставлена боевая задача. При штурме объекта подразделение попало под шквальный огонь с нескольких направлений. Руслану Галямову удалось переправиться на другой берег реки. Там он занял позицию и поддерживал перемещение остального личного состава подразделения. Своим огнем подавил две огневые точки подразделения противника. Получив тяжелое ранение, продолжил бой. Ценой своей жизни он помог взводу выполнить поставленную задачу. Указом Президента РФ от 7 апреля 2022 года герой был посмертно награжден орденом Мужества.

«Мы на него молились»

Жена погибшего героя Артура Зайнуллина 34-летняя Алсу рассказала, что с супругом они прожили 13 счастливых лет, у них две дочки - 14 и 5 лет.

- Он всего в своей жизни добился сам, - сказала Алсу. - Артур из другого города, родители особо не помогали. После работы сразу бежал домой, никогда не задерживался. Все успевал, никогда ни на что не жаловался. Прекрасный муж и отец.

- Это мой друг, мы вместе служили, - добавила Бородина. - Человечище! Когда только началась спецоперация, у нас с нашими мужьями не было связи. И Артур был тем человеком, который мне лично скидывал эсэмэску: «Не переживай, у них все хорошо». Может, ему это было делать нельзя. Но он знал, что мы, жены, переживаем. Эту эсэмэску я скидывала в наш общий чат, где тогда было более 200 девочек. Своими сообщениями Артур нас к жизни возвращал, мы на него молились. А как он тепло и нежно говорил о своей семье! Все спешил в последнее время, хотел дом достроить. И достроил, в гости приглашал. Но теперь Алсу и их дочки мне его покажут. Только после смерти своих товарищей с их чудесными семьями познакомилась. Они знали, кого в жены брать. Это сильные духом девчонки, которые тоже на подвиги способны.

Артур Зайнуллин родился 26 марта 1987 года в Лениногорске. В 2005 году после окончания школы был призван в ряды Вооруженных Сил РФ. По завершении военной службы работал в отделе внутренних дел города Азнакаева.

В 2010 году семья Зайнуллиных переехала в Казань. В 2011 году Артур подписал контракт и проходил службу в составе отряда специального назначения. Неоднократно участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

С 24 февраля 2022 года участвовал в СВО, был начальником радиостанции взвода связи и информационных технологий. 1 октября 2022 года в ходе начавшегося наступления на позиции наших войск противник предпринял ракетно-артиллерийский обстрел. Артур Зайнуллин, находясь на боевом посту, принимал поступающую информацию от подразделений, находящихся на переднем крае, и оперативно передавал ее в вышестоящий орган управления. Несмотря на разрывы артиллерийских снарядов, не оставил свой пост и продолжил обеспечивать радиосвязь. Получил смертельное осколочное ранение от разорвавшегося рядом с машиной снаряда. Указом Президента РФ от 23 ноября 2022 года посмертно награжден орденом Мужества.

Большая семья Героя Советского Союза Миннулы Гизатуллина

Пришли на выставку трое детей и два правнука участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Миннулы Гизатуллина. Среди переданных в музей вещей - костюм с медалями, два больших альбома их родственника.

Дети участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Миннулы Сунгатовича Гизатуллина Фото автора

- Папа родился в деревне Кукеево Рыбно-Слободского района Татарской АССР в 1925 году, - рассказала дочь Миннулы Сунгатовича Гульнара Миннуловна. - У него было девять детей, сейчас осталось шесть. Много внуков, а правнуков еще больше! Папа очень нас всех любил. По характеру был честный, скромный, ничего для себя не требовал.

После войны и до самой смерти в 1993 году жил в Казани, много лет проработал электросварщиком. В деревне, где родился Миннула Гизатуллин, есть музей и школа названа его именем. Но при жизни Миннула Сунгатович не говорил о войне, не встречался со школьниками.

- Отец был сильным и боевым мужчиной, как и многие в его время, - рассказала Гульнара Миннуловна. - Смотрю на сегодняшних солдат - они ведь тоже сильные, боевые. Ничем не уступают. Спасибо, что спасают и берегут нас. Мы поняли вдруг, что папа должен быть здесь, среди нынешних героев. Может, они тут встречаются, разговаривают... Пусть нашим мальчикам помогает дух наших отцов, дедов, победивших в Великую Отечественную войну.

К сожалению, невозможно в одном материале рассказать обо всех, кому на выставке посвящены стенды. В их числе наши современники - участники СВО. Это погибшие герои Эдуард Журавлев, Адель Шамгунов, Вадим Абрамов, Руслан Ахметзянов.