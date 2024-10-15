Все отели Казани готовы к встрече гостей саммита БРИКС

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Город
15 октября 2024  09:06

В Казани гостиницы полностью готовы к приему иностранных делегаций и гостей на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина, все необходимые ремонтные работы и реновации завершены, и отели, участвующие в мероприятии, находятся в идеальном состоянии.

Мэр Казани Ильсур Метшин ранее заявил, что на саммит ожидается около 20 тысяч высокопрофильных гостей. По его словам, такое количество посетителей город не принимал ранее за три дня.

Для справки, БРИКС была основана 18 лет назад и изначально включала Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Позже к этому объединению присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Саммит в Казани станет ключевым событием 2024 года для стран-участников БРИКС.

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