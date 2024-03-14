Всей семьей - на выборы! Какие бонусы ждут активных татарстанцев?

Подробнее об этом рассказали на пресс-конференции заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев и заместитель генерального директора по информационному вещанию ТНВ Светлана Кадырова.

Одной из самых ярких акций, подготовленных для татарстанцев, станет фотоконкурс «Всей семьей - на выборы!» Жителей республики приглашают приходить на избирательные участки, чтобы после голосования, получив браслеты «Всей семьей - на выборы!», сфотографироваться с ними всей семьей. Снимки следует выкладывать в соцсеть «ВКонтакте» с хештегами #всейсемьейнавыборы и #татарстаналга.

Среди участников конкурса пройдет розыгрыш трех автомобилей Lada Vesta, по одному в каждый день голосования. Первые две машины разыграют в сообществе «Татарстан алга» в соцсети «ВКонтакте», а третью - в прямом эфире на канале ТНВ.

Браслет проголосовавшего дает его обладателю право на бесплатный проезд в общественном транспорте с 15 по 17 марта. Он же станет пропуском на фестиваль «Всей семьей на выборы», который пройдет 17 марта с 12.00 до 21.30 на стадионе «Ак Барс Арена». В течение дня там организуют масленичные гулянья и выступления уличных театров, следом за которыми начнется праздничный концерт. Хедлайнерами фестиваля станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-Мэн» и Ваня Дмитриенко. Ожидается, что концерт посетят 50 тысяч зрителей.

Прийти на избирательные участки можно будет не только для того, чтобы исполнить свой гражданский долг, но и с пользой для себя. Булат Алеев рассказал, что на 170 казанских участках организуют ярмарки, где будут продавать популярные продукты питания и бытовую химию по цене на 20 - 25% ниже, чем в розничных торговых сетях. Еще на 40 участках можно будет измерить артериальное давление и сделать ЭКГ.

Лейла Фазлеева и Светлана Кадырова предложили еще один слоган грядущего голосования: «Выборы не только Президента РФ, но и своей судьбы». Вице-премьер РТ посоветовала одиноким татарстанцам присматриваться друг к другу на избирательных участках.

- Ответственный человек пришел на выборы, значит, наверняка какая-то уверенность в будущем существует, - отметила Лейла Фазлеева. - В Татарстане уже есть успешная многодетная пара, которая познакомилась именно на голосовании в 2008 году.

На телеканале ТНВ 17 марта пройдет 12-часовой семейный телемарафон, в котором примут участие около 120 экспертов: политики, ученые, педагоги, спортсмены, общественные деятели.

- В прямом эфире будет работать большая телевизионная игровая комната, - рассказала Светлана Кадырова. - Пока мама с папой будут говорить о ценностях семьи, знакомстве, как они проголосовали, почему они придерживаются этой традиции, то дети вместе с аниматорами также в это время станут участниками прямого эфира.