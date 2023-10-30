Всероссийский онлайн-зачет защитит от мошенников

Татарстанцы получили возможность подтянуть свою финансовую грамотность.

Республика
30 октября 2023  17:27
Автор:
Дмитрий Смирнов

С 1 по 21 ноября в России пройдет зачет по финансовой грамотности. Поскольку он состоится в онлайн-формате, в нем смогут принять участие все желающие. Причем, зачет можно пройти как индивидуально, так и всей семьей.

Зачет предполагает два уровня сложности – для новичков и продвинутых, которые также можно выбрать. Но какой бы уровень человек не выбрал, если он успешно пройдет зачет, он получит соответствующий сертификат. Но помимо этого, он сможет смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба», который проводится Высшей школой экономики.  

В этом году впервые в рамках этого мероприятия будет 3 ноября проведен олимпиадный зачет для школьников средних и старших классов. А для младшеклассников разработаны интерактивные задания. 

Помимо проверки своих знаний в ходе мероприятия можно будет получить рекомендации по защите от мошенников и принятию финансовых решений. 

Регистрация на онлайн-зачет проводится на сайте проекта. 

В этом году Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводится в шестой раз. В 2022 году его участниками стали более 1,5 млн человек, из них от Татарстана – более 73 тысяч. Организаторы проекта – Банк России и Агентство стратегических инициатив.

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