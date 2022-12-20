Всесезонную горку откроют на территории резиденции Кыш Бабая в Татарстане

Открытие всесезонной горки состоится на территории резиденции Кыш Бабая в селе Новый Кырлай в Татарстане 23 декабря. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

«Я приглашаю всех в резиденцию Кыш Бабая. Там великолепная программа с погружением в мир наших татарских сказок. В этом году 23 декабря состоится открытие большой всесезонной горки, которая станет точкой притяжения для детей республики и тех, кто приезжает из других регионов», - сказал Иванов.

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Иванов отметил, что на территории резиденции «развивают активности».

«Они в этом году получили премию правительства в области туризма», - отметил он.

Не менее «хорошая», по словам спикера, программа подготовлена в Казанском музее-заповеднике. Она называется «Резиденция сказок мира», продолжительностью 2,5 часа.

«Предусмотрены точки питания, экскурсионное сопровождение. Все эти экскурсии доступны татарстанцам, казанцам», - сказал он.

В комплексе «Туган Авылым» покажут театрализованное шоу.

«Это такое фольклорно-концертный вечер, когда туристы смогут увидеть наши танцы, послушать песни, попробовать национальную кухню и погрузиться в мир нашей культуры», - отметил он.