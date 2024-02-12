Всех детей в Татарстане начнут обучать плаванию

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Республика
12 февраля 2024  16:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстан вошел в число 14 регионов — модельных площадок для реализации федеральной программы «Плавание для всех». Об этом говорится в распоряжении Правительства России.

До конца марта в республике запустят пилотный проект по всеобщему обучению детей. Он рассчитан на период до 2030 года и нацелен на различные возрастные и социальные группы, в том числе на инвалидов и лиц с ОВЗ.

Проект охватит детсады, школы, организации допобразования, отдыха и оздоровления детей. Программа предусматривает создание необходимой инфраструктуры для обучения и проведения систематических занятий плаванием для россиян.

Помимо Татарстана, пилотный проект стартует в Крыму, Чечне, Красноярском, Приморском, Хабаровском и Пермском краях, Архангельской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Московской, Ростовской и Свердловской областях.

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