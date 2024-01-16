Всплеск ОРВИ произошел в Казани во время каникул

На вчерашнем «деловом понедельнике» заместитель министра здравоохранения РТ - начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков доложил об эпидемиологической ситуации, сложившейся в городе за первые семь дней этого года.

Особо Жаворонков остановился на количестве несовершеннолетних, подхвативших сезонную инфекцию. Статистика следующая: заболевших детей до двух лет - порядка 1,2 тысячи, от трех до семи лет - 1,8 тысячи, от семи до 14 лет - 1,2 тысячи.

Что касается взрослых пациентов, то число заболевших только за одну неделю достигло более 6,7 тысячи человек.

Эпидемический порог был превышен на 57%. «Сегодня мы видим стабилизацию ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с первой декадой декабря, и система здравоохранения работает уже в штатном режиме», - успокоил горожан Жаворонков.

При этом он отметил, что расслабляться рано. Стоит носить маски в общественных местах, не забывать о мытье рук и проветривании помещений.