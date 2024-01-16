Всплеск ОРВИ произошел в Казани во время каникул

За первую неделю наступившего года в столице РТ зафиксировано почти 11 тысяч случаев ОРВИ. Из них 544 случая гриппа.

news_top_970_100
Город
16 января 2024  10:30
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

На вчерашнем «деловом понедельнике» заместитель министра здравоохранения РТ - начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков доложил об эпидемиологической ситуации, сложившейся в городе за первые семь дней этого года. 

Особо Жаворонков остановился на количестве несовершеннолетних, подхвативших сезонную инфекцию. Статистика следующая: заболевших детей до двух лет - порядка 1,2 тысячи, от трех до семи лет - 1,8 тысячи, от семи до 14 лет - 1,2 тысячи.

Что касается взрослых пациентов, то число заболевших только за одну неделю достигло более 6,7 тысячи человек.
Эпидемический порог был превышен на 57%. «Сегодня мы видим стабилизацию ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с первой декадой декабря, и система здравоохранения работает уже в штатном режиме», - успокоил горожан Жаворонков.

При этом он отметил, что расслабляться рано. Стоит носить маски в общественных местах, не забывать о мытье рук и проветривании помещений.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Для кадастровых инженеров Росреестр в интернете проведет обучающий семинар
Гостеприимство казанцев будет расширяться за счет новых отелей
Татарстанское дерби осталось за «Ак Барсом»
Новогодние сладости не являются причиной диабета, но помогают его обнаружить
Восстанавливаем режим после новогодних праздников
Сиротам в Татарстане выделили 762 квартиры
И ходьба может стать хорошей тренировкой
Пушкинская карта: зачем упускать возможность бесплатно посетить кино, театры, музеи?