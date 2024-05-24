Вспышка клещевой активности в Татарстане: зафиксировано уже более 3 тыс. укусов

На пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина подтвердила продолжающуюся в регионе активность клещей. Согласно ее данным, на 23 мая было зарегистрировано 3037 случаев укусов клещами, что на 9,5% ниже уровня предыдущего года.

Несмотря на снижение числа укусов, жители крупных городов Татарстана, таких как Казань, Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск, остаются наиболее подверженными.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ также обратила внимание на риск заражения клещевым боррелиозом, отметив, что обнаружение возбудителя этого заболевания составляет 16%. Призывая жителей соблюдать меры предосторожности при посещении природных мест, Любовь Авдонина подчеркнула важность профилактики.

Из 188 татарстанцев, укушенных зараженными клещами, в этом сезоне заболевших боррелиозом не зафиксировано, благодаря своевременно начатой терапии. Специалист также сообщила, что случаев заражения клещевым энцефалитом в этом сезоне не было.