Вспышку кори обнаружили в цыганском таборе в Зеленодольском районе

В Зеленодольском районе Татарстана зафиксирована вспышка кори. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, инфекционное заболевание выявлено у нескольких взрослых и детей. Всех заболевших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным «Татар-информ», корь распространилась среди представителей цыганской диаспоры, проживающих на территории района. Отсутствие вакцинации у части этой группы населения привело к быстрому распространению инфекции.

В очаге заболевания проводятся противоэпидемические мероприятия. Лица, контактировавшие с заболевшими, экстренно вакцинируются. Напомним, что корь – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и отличается высокой заразностью.