С 4 по 7 марта в Татарстане пройдет неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения

Расписание запланированных мероприятий:

4 марта

- с 8.00 до 10.00 – личный прием граждан сенатора РФ Геннадия Емельянова

- с 10.00 до 10.45 – прямая трансляция «Современные представления об охране здоровья. Тандем «врач – пациент». Спикер – врач, преподаватель КФУ и КГМУ Андрей Анисимов

- с 11.00 до 12.00 – прямая трансляция на тему: «Здоровьесбережение как фактор планирования семьи». Модератор – депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова. С 12.00 до 13.00 – тематический прием граждан депутата

5 марта

- с 10.00 до 11.00 – горячая линия по вопросам здравоохранения

- с 12.00 до 13.00 – прием граждан депутата Госдумы РФ Елены Ямпольской

- с 13.00 до 14.00 – прием граждан депутата Госдумы РФ Айрата Фаррахова

6 марта

- с 9.00 до 10.00 – личный прием граждан депутата Госдумы РФ Максима Топилина.

7 марта

- с 10.00 до 11.00 – личный прием сенатора РФ Александра Терентьева

- с 15.00 до 16.00 – прием граждан депутата Госдумы РФ Ирека Богуславского

Открыта запись на тематические приемы. Уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.