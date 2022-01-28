 В России выросло число мошеннических сайтов с продажей билетов на мероприятия
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В России выросло число мошеннических сайтов с продажей билетов на мероприятия

Когда посетитель вводит данные карты для покупки билетов, злоумышленники списывают деньги, пока те не закончатся. 

Город
28 января 2022  12:20
Автор:
Елена Молчанова

В России выросло число мошеннических сайтов с предложениями купить билеты на культурное мероприятие. Мошенники заманивают людей с помощью приглашений на фальшивые сайты культурных мероприятий, где предлагают купить билеты онлайн. После этого они списывают все деньги с карты. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ. 

Нарушители присылают приглашения на концерты, выставки и др., с помощью мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Когда посетитель вводит данные карты для покупки билетов, они списывают с карты крупные суммы 5-20 тыс. рублей, с интервалом в 10-15 секунд, пока деньги на карте не закончатся. 

Также нужно быть внимательнее с сайтами с быстрым заработком или инвестициями. Часто мошенники предлагают выгодные скидки, чтобы мотивировать жертву без раздумий перевести деньги. ВТБ предполагает, что это связано с тем, что 50-70% персонала многих компаний переведены на удаленку. То есть многие сегодня ищут дополнительные способы заработка.   

 

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