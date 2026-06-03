Второй хлеб

30 мая в мире ежегодно отмечают необычный праздник - Международный день картофеля. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2023 года по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO). Цель простая и понятная каждому: напомнить, насколько важен этот корнеплод - и в тарелке, и в экономике, и даже в культуре.

​​​​​​Фото предоставлено филиалом ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан

Начиналось с цветов на шляпке

История картофеля началась тысячи лет назад высоко в Андах, на территории нынешних Перу и Боливии. Индейцы выращивали его еще 7 - 9 тысяч лет назад. Для цивилизации инков картофель был не просто едой - ему поклонялись, считая одушевленным существом.

В Европу картофель попал в XVI веке - сначала в Испанию, потом в Англию. Но поначалу его воспринимали как декоративное растение. Дамы украшали шляпки цветами картофеля, а клубни долгое время считались опасными для употребления в пищу. Но постепенно картофель занял свое место в тарелках европейцев. В Россию его привез Петр I. Но и у нас заморское растение приняли в штыки. Крестьяне прозвали его дьявольским яблоком и отказывались сажать. Тем более что случались отравления: по незнанию люди ели не клубни, а зеленые ягоды на ботве, которые действительно ядовиты.

Десятки лет картофель упорно пробивал себе дорогу на столы, тесня репу и редьку. В итоге он стал вторым хлебом - продуктом, без которого сегодня не обходится ни одна семья. Пюре, супы, пироги, драники, запеканки… И это далеко не все.

Кстати, в мире существует от 3 до 5 тысяч сортов картофеля. Они различаются по цвету, вкусу, срокам созревания и устойчивости к болезням. Есть даже фиолетовый, синий и розовый картофель.

Вред и польза

Начнем с хорошего. Картофель уменьшает риск сердечных заболеваний, так как содержащаяся в нем клетчатка помогает снижать уровень холестерина в крови. К тому же калий благотворно влияет на сосуды. Железо и цинк стимулируют выработку коллагена, который важен для здоровья суставов и хрящей. Фосфор и кальций нужны для минерализации костной ткани. Благодаря витаминам группы В картофель благотворно влияет на нервную систему. Свежий картофельный сок помогает при гастрите и язве (особенно при повышенной кислотности). А еще в картофеле есть холин, который поддерживает память и здоровый сон.

Но есть и обратная сторона. Картофель может вызывать аллергию у людей с повышенной чувствительностью. Из-за большого количества простых углеводов он противопоказан при ожирении и диабете. А зеленые или проросшие клубни накапливают соланин - ядовитое вещество. И, конечно, жаренная на сале картошка или картофель фри - это уже совсем не диетические продукты.

5 фактов, которые вы могли не знать

Картофель - многолетнее растение. Мы выкапываем его ежегодно, потому что нас интересуют клубни. Но если не трогать, картофельный куст может расти и дальше.

Картофель выращивают даже в космосе. Именно он стал первым овощем, выращенным за пределами Земли. Эксперимент провели в 1995 году на шаттле «Колумбия».

Картофелю ставят памятники. Их можно увидеть в Минске, Мариинске Кемеровской области и нескольких других городах мира. В бельгийском Брюгге есть Музей истории картофеля, а в американском Блэкфуте - Музей картофельной промышленности.

Клубни на 80% состоят из воды, а не из крахмала. Крахмала в них всего около 15%.

Самый крупный картофель в истории весил почти 5 килограммов. Рекордный клубень был представлен в 2011 году на выставке садоводов в Сомерсете (Великобритания).

Как проверяют картошку в лабораториях Татарстана

В филиале ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан специалисты следят за тем, чтобы картофель, попадающий на прилавки и на экспорт, был безопасным.

Используют современные методы. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) позволяет выявить вирусы и бактерии - например, возбудителей кольцевой гнили, черной ножки и бурой бактериальной гнили.

- Основная цель исследований карантинного фитосанитарного состояния семенного картофеля - не допустить распространения опасных карантинных объектов на территории страны и за ее пределами, - объяснила заместитель заведующего испытательной лабораторией филиала Ульяна Полканова.

С начала 2026 года специалисты филиала исследовали более 291 тонны семенного картофеля для внутреннего рынка и 18 тонн для экспорта в Казахстан. Результаты показали: весь картофель полностью соответствует карантинным фитосанитарным требованиям России и страны-импортера.