Вузам Татарстана на новый учебный год выделили свыше 22 тысяч бюджетных мест

На 2024-2025 учебный год вузам Татарстана выделено свыше 22 тысяч бюджетных мест. За последние три года их количество увеличилось более чем на 5%, сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Приемная кампания стартовала 20 июня. Прием абитуриентов ведут 45 вузов, в том числе 28 государственных. Около 70% бюджетных мест получили три крупных вуза: КФУ, КНИТУ и КНИТУ-КАИ имени Туполева.

Наибольшее количество бюджетных мест традиционно выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику. Такое распределение по направлениям подготовки в целом идентично прошлому учебному году, отметил спикер.