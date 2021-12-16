Введение QR-кодов в Татарстане не повлияло на турпоток в новогодние каникулы

Введение QR-кодов в Татарстане не повлияло на туристический поток в новогодние каникулы. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Наличие QR-кодов сейчас необходимо, чтобы их отменили в будущем» — поделился Иванов.

Заселение в гостиницы осуществляется без предъявления QR-кодов. Однако для посещения ресторанов, кафе и торговых центов он потребуется, рассказал председатель.

По словам Иванова, большинство туристов имеют QR-коды, поэтому в республике не наблюдается снижение туристического потока.