Введено временное ограничение движения на федеральной автодороге в Татарстане

В 20 декабря в 10.20 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по РТ от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, низовая метель, обильный снегопад и ограниченная видимость) с 9.00 до 13.00 20.12.2023 года для грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, на участке автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1256 – 1281 км (Бавлинский МР), 1239 – 1245 км, 1251-1256 км. (Бугульминский МР), проходящих по территории Татарстана, вводится временное ограничение движения до наступления благоприятных погодных условий.

Введено ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках федеральных автомобильных дорог:

- М-5 «Урал» протяженностью по территории Республики Татарстан 34,155 км.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

"Телефон доверия" ГУ МЧС России по РТ 8 (843) 288-46-96.