Введены временные изменения в движении общественного транспорта на улице Ямашева

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Город
10 июня 2024  15:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с аварийной ситуацией на улице Ямашева, возникшей из-за повреждения контактной сети крупногабаритным транспортом, внесены временные изменения в движение трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Трамвайные маршруты №5, 5а, 7 следуют по измененному маршруту: ул. Халитова - Проспект Победы - Глазунова - Площадь Вахитова - Саид Галеева и обратно. №6 следует по маршруту №8.

Троллейбусные маршруты №2, 13 временно приостановлены.

На месте происшествия работают аварийные службы, восстановление работы контактной сети ведется в срочном порядке. 

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом внесенных изменений в движение общественного транспорта.

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