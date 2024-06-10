Введены временные изменения в движении общественного транспорта на улице Ямашева

В связи с аварийной ситуацией на улице Ямашева, возникшей из-за повреждения контактной сети крупногабаритным транспортом, внесены временные изменения в движение трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Трамвайные маршруты №5, 5а, 7 следуют по измененному маршруту: ул. Халитова - Проспект Победы - Глазунова - Площадь Вахитова - Саид Галеева и обратно. №6 следует по маршруту №8.

Троллейбусные маршруты №2, 13 временно приостановлены.

На месте происшествия работают аварийные службы, восстановление работы контактной сети ведется в срочном порядке.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом внесенных изменений в движение общественного транспорта.