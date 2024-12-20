Ввели запрет на продажу алкоголя в Казани

В Казани определены границы территорий, на которых запрещена реализация алкогольных напитков в сфере общественного питания. Установленные ограничения касаются участков вблизи образовательных учреждений, объектов дошкольного воспитания, спортивных площадок, а также военных позиций и других специализированных мест. Постановление о данных мерах было обнародовано в официальном издании исполкома Казани.

Так, согласно новым правилам, продажа алкогольной продукции не разрешается в непосредственной близости к образовательным заведениям. Для стационарных торговых точек минимальное расстояние до таких учреждений должно составлять не менее 50 метров, а для ресторанов и кафе — 40 метров. Эти же запреты распространяются на зоны вокруг мест, где обучаются несовершеннолетние.

Медицинские учреждения должны находиться на расстоянии как минимум 30 метров от магазинов, продающих алкоголь, и на 25 метров от кафе и ресторанов. Также с учетом безопасности, участки рядом со спортивными сооружениями, военными базами, вокзалами и аэропортами должны находиться не ближе 30 метров от точек розничной реализации и общественного питания.

Для районов с повышенной опасностью, устанавливаемых региональными органами власти, действуют более строгие ограничения: продажа алкоголя нельзя ближе 50 метров для стационарных магазинов и 40 метров для заведений общепита. Ограничения также затрагивают и многоквартирные дома — если их земельные участки не зарегистрированы в кадастровом учете, допустимое расстояние составит всего 5 метров.