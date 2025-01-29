В Татарстане введен запрет на трудоустройство мигрантов в определённых сферах

В Республике Татарстан введен запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патента, к трудовой деятельности в десяти ключевых отраслях экономики. Это решение было утверждено указом Рустама Минниханова, главы Татарстана, и будет действовать до конца текущего года.
Ограничения касаются следующих областей:
🔹 Перевозка опасных грузов
🔹 Услуги такси и аренда легковых автомобилей с водителем
🔹 Финансовые услуги (за исключением страховых и пенсионных)
🔹 Страхование и перестрахование, работа негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного социального обеспечения)
🔹 Вспомогательные финансовые и страховые услуги
🔹 Юридические и бухгалтерские услуги
🔹 Ветеринарная практика
🔹 Охранные услуги, включая частные охранные компании
🔹 Организация азартных игр, заключение пари и проведение лотерей
🔹 Ремонт компьютерной техники, личных вещей и бытовых приборов