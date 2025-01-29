В Татарстане введен запрет на трудоустройство мигрантов в определённых сферах

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Республика
29 января 2025  12:44

В Республике Татарстан введен запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патента, к трудовой деятельности в десяти ключевых отраслях экономики. Это решение было утверждено указом Рустама Минниханова, главы Татарстана, и будет действовать до конца текущего года.

Ограничения касаются следующих областей:

🔹 Перевозка опасных грузов

🔹 Услуги такси и аренда легковых автомобилей с водителем

🔹 Финансовые услуги (за исключением страховых и пенсионных)

🔹 Страхование и перестрахование, работа негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного социального обеспечения)

🔹 Вспомогательные финансовые и страховые услуги

🔹 Юридические и бухгалтерские услуги

🔹 Ветеринарная практика

🔹 Охранные услуги, включая частные охранные компании

🔹 Организация азартных игр, заключение пари и проведение лотерей

🔹 Ремонт компьютерной техники, личных вещей и бытовых приборов  

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