В Татарстане введен запрет на трудоустройство мигрантов в определённых сферах

В Республике Татарстан введен запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патента, к трудовой деятельности в десяти ключевых отраслях экономики. Это решение было утверждено указом Рустама Минниханова, главы Татарстана, и будет действовать до конца текущего года.

Ограничения касаются следующих областей:

🔹 Перевозка опасных грузов

🔹 Услуги такси и аренда легковых автомобилей с водителем

🔹 Финансовые услуги (за исключением страховых и пенсионных)

🔹 Страхование и перестрахование, работа негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного социального обеспечения)

🔹 Вспомогательные финансовые и страховые услуги

🔹 Юридические и бухгалтерские услуги

🔹 Ветеринарная практика

🔹 Охранные услуги, включая частные охранные компании

🔹 Организация азартных игр, заключение пари и проведение лотерей

🔹 Ремонт компьютерной техники, личных вещей и бытовых приборов