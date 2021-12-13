 «Вечеринка с бассейном»: что известно о коттедже, в котором отравились хлоркой девять человек
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«Вечеринка с бассейном»: что известно о коттедже, в котором отравились хлоркой девять человек

Экспертиза «пригородного отравления» и чем защищались хозяева от журналистов — в материале «КВ».

Город
13 декабря 2021  20:03
Автор:
Карина Кострулева

С 12 на 13 декабря в поселке Кульсеитово 15 человек сняли коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. В нем были банные комплексы и бассейн.

Вечером 12-го числа часть отдыхающих почувствовала себя плохо. Утром они вызвали скорую помощь. Девять человек были доставлены в медучреждения, трое из которых — дети в возрасте 11, 14, 16 лет. Как сообщают врачи, состояние пациентов удовлетворительное. 

Корреспонденты «КВ» посетили поселок Кульсеитово. Все, что известно о "пригородном" отравлении и можно ли еще снять этот коттедж — читайте в материале «Казанских ведомостей». 


«Состояние среднетяжелое» 

Частный дом, в котором провели свои не самые лучшие выходные девять человек, расположен на тихой улице поселка Кульсеитово. Этот коттедж еще можно забронировать на «Авито», а  Наталья, которая указана контрактным лицом, мило отвечает на звонки желающих.

Внутри коттеджа есть все условия для хорошего отдыха — бассейн, сауна, бильярд. Это двухэтажное кирпичное здание с массивным зеленым ограждением. Рядом находится замерзшая речка и заснеженный лес. Снять дом на сутки обойдется в 10 тыс. рублей. 

По приезде к месту происшествия, нас и других корреспондентов на порог дома не пустили. Хозяева не отвечали на звонки в дверной звонок, а за воротами коттеджа периодически выходил мужчина с овчаркой. 

Позже к дому подъехала полиция. Сотрудники прошли на территорию с бутылкой в руках: видимо, чтобы взять воду на экспертизу. Мужчина, встречавший правоохранительные органы, строго предупредил: «Входит только полиция». Через полчаса из коттеджа вышел прокурор Советского района города Казани Модест Фатыхов. 

«При проведении мероприятия с вечера часть отдыхающих почувствовала себя плохо, утром они вызвали медицинскую помощь», — рассказал прокурор. 

По словам Фатыхова, сейчас проводится проверка, по результатам которой дадут оценку как действия хозяев дома, так и родителей пострадавших детей. «Собственник на месте, доступ во все места помещения имеется», — говорит о деталях проверки прокурор. 

Отравленных гостей отвезли в ДРКБ. «Состояние среднетяжелое», — рассказали лечащие врачи о серьезности отравления. 

Как сообщает прокурор, в этом коттедже работает следственный комитет. 

«Место спокойное, чистое»

Соседи ближайших домов остерегались корреспондентов. Кто-то молча проходил, а кто-то просто говорил, что не в курсе происходящего.

Все же на безлюдной улице нам удалось найти женщину, которая рассказала, что коттедж стоит уже несколько лет. По ее словам, в доме всегда было спокойно и за все время в нем ничего подобного не случалось. 

«Место спокойное, постоянно молодежь приезжает, владельцы мусор вывозят. Но никаких ЧП никогда не происходило. Внутри очень хорошо и уютно. С владельцами мы ни разу не знакомились, всегда спокойно заезжают и уезжают», — поделилась пенсионерка Нина Клещева. 

Местная жительница Асия рассказала нам, что до этого даже не знала о существовании коттеджа. А новость про отравление ей прислали в «Ватсапе». 


«Вот я только узнала что этот дом номер 20», — признается Асия.

 

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