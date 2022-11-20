Вход в 10 музеев Татарстана будет бесплатным для детей до конца года

Вход в 10 музеев Татарстана для детей будет бесплатным до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, несовершеннолетние могут посетить музеи Казанского Кремля, Билярский и Болгарский музеи-заповедники, музей-заповедник «Остров-град Свияжск», музей имени Кайбицкой, Актанышский районный краеведческий музей РТ, Национальный музей РТ, ГМИИ РТ, краеведческий музей Менделеевска, Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Тукая.

Также вместе с ребенком в музей бесплатно может войти один сопровождающий.