 Вход в 10 музеев Татарстана будет бесплатным для детей до конца года
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Вход в 10 музеев Татарстана будет бесплатным для детей до конца года

Вместе с несовершеннолетним учреждение может посетить один сопровождающий.

Республика
20 ноября 2022  16:28
Автор:
Роза Габитова

Вход в 10 музеев Татарстана для детей будет бесплатным до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Так, несовершеннолетние могут посетить музеи Казанского Кремля, Билярский и Болгарский музеи-заповедники, музей-заповедник «Остров-град Свияжск», музей имени Кайбицкой, Актанышский районный краеведческий музей РТ, Национальный музей РТ, ГМИИ РТ, краеведческий музей Менделеевска, Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Тукая. 

Также вместе с ребенком в музей бесплатно может войти один сопровождающий.

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