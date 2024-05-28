Выборы депутатов в Госсовет Татарстана пройдут 8 сентября

На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению единогласно решили провести выборы депутатов Госсовета Татарстана 7-го созыва 8 сентября 2024 года.

Эта выборная кампания будет отличаться рядом новшеств, включая запрет на участие кандидатов, имеющих статус иностранных агентов. Также новые поправки предусматривают лишение полномочий депутатов, сенаторов, губернаторов и мэров, если они признаны иноагентами.

ЦИК РФ ранее утвердил 8 сентября 2024 года как единый день голосования по всей России, в рамках которого пройдут почти 4 тысячи избирательных кампаний и референдумов.