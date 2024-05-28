Выборы депутатов в Госсовет Татарстана пройдут 8 сентября

news_top_970_100
Республика
28 мая 2024  13:31
Автор:
Эндже Гарафиева

На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению единогласно решили провести выборы депутатов Госсовета Татарстана 7-го созыва 8 сентября 2024 года. 

Эта выборная кампания будет отличаться рядом новшеств, включая запрет на участие кандидатов, имеющих статус иностранных агентов. Также новые поправки предусматривают лишение полномочий депутатов, сенаторов, губернаторов и мэров, если они признаны иноагентами.

ЦИК РФ ранее утвердил 8 сентября 2024 года как единый день голосования по всей России, в рамках которого пройдут почти 4 тысячи избирательных кампаний и референдумов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Жители Казани высадят цветы у цирка
В соцсетях появилось видео, как в Татарстане загорелось кладбище
8-летняя Кира Кузнецова стала «Мини-мисс Татарстана-2024»
В РТ изменят границы одного из городов для строительства завода удобрений
В Кировском районе Казани временно отключат газоснабжение
В казанском метро прошли учения по отработке угрозы взрыва
Летом 2024 года в Татарстане откроют 56 пляжей
Выборы депутатов в Госсовет Татарстана пройдут 8 сентября