Выброс травы и ботвы на контейнерных площадках в Татарстане грозит штрафом до 50 тысяч рублей

Сезонный наплыв растительных отходов приводит к переполнению контейнерных площадок, увеличению нагрузки на спецтехнику и затрудняет вывоз бытовых отходов, предусмотренных тарифами.

Региональный оператор по обращению с ТКО в РТ напомнил татарстанцам о недопустимости использования контейнеров для сбора травы, ботвы и других растительных отходов. Данное нарушение влечет за собой административный штраф от 2 до 50 тысяч рублей.

Вывоз скошенной травы и веток не входит в обязанности регионального оператора и должно осуществляться собственниками участков самостоятельно путем компостирования или складирования в специально отведенных местах.

Муниципальные власти отвечают за вывоз растительных отходов с общественных территорий. Управляющие компании и ТСЖ осуществляют сбор и вывоз порубочных остатков с придомовых территорий.