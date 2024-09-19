Выброс травы и ботвы на контейнерных площадках в Татарстане грозит штрафом до 50 тысяч рублей

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Республика
19 сентября 2024  16:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Сезонный наплыв растительных отходов приводит к переполнению контейнерных площадок, увеличению нагрузки на спецтехнику и затрудняет вывоз бытовых отходов, предусмотренных тарифами.

Региональный оператор по обращению с ТКО в РТ напомнил татарстанцам о недопустимости использования контейнеров для сбора травы, ботвы и других растительных отходов. Данное нарушение влечет за собой административный штраф от 2 до 50 тысяч рублей.

Вывоз скошенной травы и веток не входит в обязанности регионального оператора и должно осуществляться собственниками участков самостоятельно путем компостирования или складирования в специально отведенных местах.

Муниципальные власти отвечают за вывоз растительных отходов с общественных территорий. Управляющие компании и ТСЖ осуществляют сбор и вывоз порубочных остатков с придомовых территорий.

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Выброс травы и ботвы на контейнерных площадках в Татарстане грозит штрафом до 50 тысяч рублей