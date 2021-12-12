«Выезжают наводить суету»: в Татарстане начался сезон автомобильных дрифтеров и шума

Казанские дороги вновь покрылись снегом. Буквально недавно из-за снежной каши город потерпел массу проблем, но в сети уже появляются видео, где татарстанские дрифтеры «культурно» проводят время, выполняя экстремальные маневры.

Для кого-то это новый способ расслабиться, а некоторым такие дрифтеры мешают спать. Корреспондент «КВ» пообщался с директором казанской школы высшего водительского мастерства Олегом Шатовым, а также с организатором любительских соревнований по дрифту Ugol Drift Рамилем Хидиятуллиным и выяснил, почему спортсмены не дрифтят на общественных площадках и кто просит администрацию закрыть гонщиков.

«Мешают спать звуками дрифта»

Сети начали заполнять видео с дрифтом по дорогам. В Казани полощадками, где водители выполняют опасные трюки, традиционно становятся площадка у Чаши, у ипподрома и в Речном порту.

Так, появилось видео, где дрифтеры выполняли свои трюки на эвакуаторе с загруженной легковушкой на площадке Речного порта. В комментариях под видео таких водителей называю «четкими» парнями.

Также подрифтовать водители успели и в Набережных-Челнах, но нарвались на жалобы жителей ближайших домов. Так, местные написали анонимный пост в соцсетях, где рассказали, что дрифтеров катаются на парковочной территории «Эссен».

Жителей Челнов можно понять, ведь водители гоняют до трех часов ночи и уже не первый год мешают звуками дрифта.

«Сколько жаловались на дрифтеров на площадке эссена, а воз и ныне там. Каждую ночь до 2-3 утра, всю зиму, сколько можно! Почему 5 человек резвятся, а 5 домов должны их слушать?» — пишут в посте (орфограяи и стилистика сохранена – прим. Ред.).

Местные уже не пытаются вразумить дрифтеров и просят помощи у администрации: «Если товарищи сами не понимают, может администрации эссена установить уже какие-то ограждения/шлагбаум и закрывать их с 23.00 до 7.00?»

Но четкого наказание за нелегальный дрифтинг нет. Об этом нашему изданию рассказал член Федерации автомобилистов России (ФАР) Дмитрий Золотов.

«Выполнять такие трюки на общественных площадках нельзя. Административного наказания за это нет. Пытаются притягивать за агрессивную езду и опасное вождение, но это тоже все натянуто», — отметил Золотов.



«К финансовым тратам готовы, а к физическим нет»

Эксперт в области вождения ОлегтШатов рассказал корреспонденту «КВ», что в Казани нет оборудованных мест для зимнего дрифта. Поэтому чаще всего люди выбирают общественные площадки, чтобы покататься.

«В Казани мало оборудованных площадок, где водители смогут испытать свои автомобили. Да, на общественных площадка дрифтовать запрещено и те, кто там катается часто разгоняют сотрудники ГИБДД, но желающих меньше не становиться. Чаще всего мы видим таких дрифтеров на ипподроме», — поделился Шатов.

По словам Олега, зимой, как выпадет снег, молодежь выезжает «наводить суету».

«У таких людей мало опыта в вождении. Для них не проблема помять бампер, так как финансовым тратам они готовы, а к физическим нет», — объяснил эксперт.

На самом деле уметь правильно выполнять такие маневры должен уметь каждый автомобилист. По словам Шатова, как раз таким элементам скольжения они и обучают учеников в своей школе.

«В таких условиях очень просто смоделировать реальные критические ситуации, связанные с потерей устойчивости и управляемости автомобиля на скользкой дороге», — рассказывает Шатов.

Исходя из свое опыта, Шатов сообщтл, что легче всего дрифтовать на заднеприводных автомобилях.

«В идеале машина для дрифтинга должна быть заднеприводная, хорошо, конечно еще, и полноприводная. Но смельчаки и на переднеприводных маневры выполняют. Даже был свидетелем как на тракторе дрифтовали», — рассказал он.

Если же все-таки хочется выбрать такой способ отдохнуть, говорит эксперт,то можно только посоветовать ни в коем случае не кататься на общественных площадках и выбирать территории без столбов.

«Панацея от всех нелегальных гонок»

Дрифт также популярный вид спорта. Сейчас в Татарстане он стремительно развивается так же, как и киберспорт.

«В данный момент в Татарстане много пилотов-любителей. Дрифт только недавно приобрел статус спорта, но сейчас в Татарстане на соревнованиях крупного масштаба ездят как минимум два пилота», — отметил организатор любительских соревнований по дрифту Ugol Drift Рамиль Хидиятуллин

Уже в этот зимний сезон дрифта в клубе планируют поднять стандартную планку по участникам. По словам Рамиля, обычно у них 60-70 дрифтеров, но в этом году ожидается 100.

Спортсмены дрифтинга не спешат показывать все свои навыки на парковках возле жилых домов, наоборот, таких даже отправляют в черный список и дисквалифицируют из клуба.

«Одно из самых главных условие участия в нашем чемпионате — не применять свои навыки вождения в городе и на парковках. Мы таких участников помещаем в „блэк-лист“. Его сразу дисквалифицируют на весь сезон автоматически и он не допускается к соревнованиям, а также к тренировочным процессам», — рассказал эксперт.

Такие правила введены лишь для того, чтобы перенести дрифтинг на специализированные площадки, говорит Хидиятуллин. Чтобы приблизиться к цели уже на этот сезон, клуб организовал площадку на территории казанского ипподрома. До этого таких площадок просто не было.

«Взяли в аренду земельный участок и полностью его подготовили, чтобы там можно было свободно заниматься любым видом спорта и не мешать окружающим. Вопрос мы уже обсудили с главой Советского района, ему идея понравилась. Вот она будет панацея от всех нелегальных гонок», — поделился эксперт.