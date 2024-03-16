Выигравшая машину на выборах: «Попробуйте испытать свою удачу»

Вчера среди избирателей, принимающих участие в конкурсе «Всей семьей на выборы!», разыграли первый из трёх автомобилей Lada Vesta.

Условия участия предельно простые — нужно сфотографироваться на фоне избирательного участка и опубликовать снимок в социальных сетях с хештегами #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Затем в прямом эфире рандомайзер определит счастливчика. Отмечается, что качество и оригинальность снимка не учитывается, так как победу все равно присуждает искусственный интеллект.

Первой победительницей стала жительница Актанышского района Флюда Гардисламовна. Она сказала, что очень счастлива и благодарна за подобную возможность. Женщина призвала татарстанцев тоже испытать свою удачу, ведь впереди ещё два дня выборов, а значит и две попытки.