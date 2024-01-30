Выплата от ДОСААФ при заключении контракта в Татарстане продлена на 2024 год

Выплата в 105 тыс. рублей от ДОСААФ будет выплачиваться при заключении контракта и в 2024 году, сообщает ИА "Татар-информ". Она положена всем, кто заключает контракт на территории Татарстана, или был призван с территории республики, а позднее также заключил контракт. Как уточнил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков, если военнослужащий уже стоит в строю и заключает контракт с Министерством обороны и при этом является жителем Татарстана, призванным с территории республики, то он получает дополнительно от республики 300 тысяч рублей. То есть, 195 тысяч от Министерства обороны и 105 тысяч рублей при заключении контракта на срок более года.

Евгений Токмаков напомнил, что на сегодняшний день тем, кто заключает контракт на службу в Вооруженные Силы РФ, единовременно выплачивается 195 тысяч рублей от Министерства обороны, 105 тысяч – от ДОСААФ, 200 тысяч от мэрии и 100 тысяч – поддержка предприятий города. Всего 600 тысяч рублей.