Выплаты контрактникам в Татарстане одни из самых высоких в России

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Республика
15 июля 2024  09:01
Автор:
Владислав Косолапкин

Об этом рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани Рустам Сафиуллин в эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ».
Все, кто заключит контракт в Татарстане получают до полутора миллиона рублей единовременно.

«Наш регион задает тренд, к нам стремятся жители других регионов для заключения контракта с Вооруженными силами РФ. По сравнению с другими регионами мы в два, а то и в три раза лучше помогаем с социальными выплатами. К нам приезжают не только жители соседних регионов, к нам приезжают жители Астраханской, Курской, Брянской областей», - рассказал Рустам Сафиуллин.

На пункте отбора все необходимые документы для заключения контракта оформляют в течение суток. При этом боец получает все необходимое обмундирование.
Рустам Сафиуллин отметил, что портрет среднего контрактника меняется, все чаще это молодые люди.

«Более ста ребят выбрали вместо срочной службы заключение контракта. Также молодые люди часто проходят обучение на оператора БПЛА», - объяснил он.

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