Выплаты на детей до трех лет: кто и как может получить?

Условия выплаты

Ежемесячное пособие на детей до трех лет могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

Следующее условие, что дети и получатели пособия должны быть гражданами России. Также, как мы отметили выше, доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе на год обращения.

И последнее – размер пособия равен прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Как рассчитать доход на члена семьи?

Доход на члена семьи можно рассчитать по формуле:

Все доходы членов семьи за 12 месяцев (отчет за шесть месяцев до даты подачи заявления) / 12 месяцев / количество членов семьи

При расчете учитываются доходы родителя (усыновителя или опекуна), его супруга или супруги, а также несовершеннолетних детей.

Получившуюся цифру сравнивают с суммой двух прожиточных минимумов в регионе.

Когда и куда подавать заявление?

Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, выплату назначат с даты рождения малыша и перечислят сразу за несколько месяцев. Если обратиться с заявлением позже, она назначается со дня обращения.

Не забудьте, выплату нужно продлевать: ее назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет.

Заявление нужно подавать в соцзащиту или МФЦ.

Если речь идет о втором ребенке, то можно обратиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда или на сайт ПФР.

О чем еще нужно знать?

Важные моменты, которые необходимо иметь в виду:

– на второго ребенка средства выплачиваются из материнского капитала. Если маткапитал полностью потрачен, выплата прекращается.

– выплату можно получать на карту «Мир» или на счет без привязки к карте.

– для этого пособия нет правила нулевого дохода или требований к имуществу.

– в более чем 70 регионах пособие до трех лет можно получать на третьего и последующих детей. Условия выплаты устанавливает регион.