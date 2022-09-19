Выплаты на детей до трех лет: кто и как может получить?

Условия выплаты
Ежемесячное пособие на детей до трех лет могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.
Следующее условие, что дети и получатели пособия должны быть гражданами России. Также, как мы отметили выше, доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе на год обращения.
И последнее – размер пособия равен прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, когда семья обратилась за выплатой.
Как рассчитать доход на члена семьи?
Доход на члена семьи можно рассчитать по формуле:
Все доходы членов семьи за 12 месяцев (отчет за шесть месяцев до даты подачи заявления) / 12 месяцев / количество членов семьи
При расчете учитываются доходы родителя (усыновителя или опекуна), его супруга или супруги, а также несовершеннолетних детей.
Получившуюся цифру сравнивают с суммой двух прожиточных минимумов в регионе.
Когда и куда подавать заявление?
Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, выплату назначат с даты рождения малыша и перечислят сразу за несколько месяцев. Если обратиться с заявлением позже, она назначается со дня обращения.
Не забудьте, выплату нужно продлевать: ее назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет.
Заявление нужно подавать в соцзащиту или МФЦ.
Если речь идет о втором ребенке, то можно обратиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда или на сайт ПФР.
О чем еще нужно знать?
Важные моменты, которые необходимо иметь в виду:
– на второго ребенка средства выплачиваются из материнского капитала. Если маткапитал полностью потрачен, выплата прекращается.
– выплату можно получать на карту «Мир» или на счет без привязки к карте.
– для этого пособия нет правила нулевого дохода или требований к имуществу.
– в более чем 70 регионах пособие до трех лет можно получать на третьего и последующих детей. Условия выплаты устанавливает регион.