Новое в сфере выплат на детей: изменились условия и размер пособий

Какие критерии изменились?

С 2022 года увеличилось число семей, которые смогут оформить ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Чтобы ее получить, среднедушевой доход должен быть меньше двух прожиточных минимумов на год обращения, а не на 2-й квартал прошлого года, как это было раньше.

Вырастет и размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Теперь это пособие смогут получать семьи с более высоким доходом. Это справедливо, потому что прожиточный минимум растет, вместе с ним – и критерии нуждаемости семей.

Выплата в новом размере придет, если ее назначили или продлили по заявлениям с 2022 года.

Условия выплаты

Напомним, ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Дети и получатели пособия должны быть гражданами России.

Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.



Доход на члена семьи рассчитывают по формуле:

Все доходы членов семьи за 12 месяцев (отсчет за шесть месяцев до даты подачи заявления) / 12 месяцев / кол-во членов семьи.

При расчете учитываются доходы родителя (усыновителя или опекуна), его супруга или супруги, несовершеннолетних детей. Получившуюся цифру сравнивают с суммой двух прожиточных минимумов в регионе.

Фото: © Денис Гордийко, kzn.ru

Когда и куда подавать заявление?

Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, выплату назначат с даты его рождения и перечислят сразу за несколько месяцев. Если обратиться с заявлением позже, она назначается со дня обращения.

Выплату нужно продлевать: ее назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет.

Заявление нужно подавать в соцзащиту или МФЦ. Если речь идет о втором ребенке, то можно обратиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда или на сайт ПФР.

Важно!

– На второго ребенка средства выплачиваются из маткапитала. Если маткапитал полностью потрачен, выплата прекращается.

– Выплату можно получить на карту «Мир» или на счет без привязки к карте.

– Для этого пособия нет правила нулевого дохода или требований к имуществу.

– В более чем 70 регионах пособие до трех лет можно получать на третьего и последующих детей. Условия выплаты устанавливает регион.