Выплаты врачам и всему медперсоналу, помогающим бойцам СВО, сохраняются

Правительство Российской Федерации сегодня опубликовало постановление, согласно которому все медицинские работники, оказывающие помощь участникам СВО, продолжат получать социальные выплаты и в этом году.

Как сообщает сайт Кабмина РФ, максимальный размер выплат для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тысяч рублей в месяц.

Такие же выплаты предусмотрены для старших врачей и врачей скорой и неотложной медицинской помощи, а также врачей, проводящих судебно-медицинскую экспертизу.

Для заместителей руководителей медорганизаций, врачей, главных медицинских сестёр, заведующих отделениями, где раненым оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, максимальный размер выплат составит 60 тысяч рублей в месяц.

Максимальные выплаты для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях, а также помогают анестезиологам и реаниматологам, будут равны 40 тысячам рублей в месяц.

Аналогичный максимальный размер выплат предусмотрен для медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в бригадах скорой медицинской помощи, а также для участвующих в проведении судебно-медицинской экспертизы.

Максимальный размер выплат для медицинских работников со средним профессиональным медицинским образованием, принимающих участие в оказании специализированной медпомощи в стационарах, составляет 30 тысяч рублей в месяц.

Для младшего медицинского персонала, обеспечивающего специализированную помощь в стационарах, а также младшего персонала и других работников станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы предусмотрены выплаты до 20 тысяч рублей в месяц.

Перечень медорганизаций, сотрудники которых будут получать социальные выплаты, утверждают региональные минздравы.

Меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих помощь бойцам, были установлены весной 2023 года по поручению президента страны Владимира Путина.