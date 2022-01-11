Выпускница КФУ спаслась с острова Фиджи, который несколько дней топит из-за тайфуна

Выпускница КФУ Дина Мингазова спаслась с острова Фиджи, который несколько дней топит из-за тропического циклона «Коди». Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

На видео и фотографиях, опубликованных Мингазовой, видно, что уровень воды на дорогах острова более метра, а на некоторых участках и выше. В основном люди передвигаются на лошадях и внедорожниках. Именно на такой машине девушка смогла доехать до аэропорта по затопленных дорогам и была эвакуирована.

Сейчас Дина Мингазова находится в Австралии, где работает и живет. Известно, что с острова также вывезли более 1,8 тыс. человек, но есть и жертвы стихии.

Метеорологическая служба Фиджи сообщила, что циклон «Коди» уже удаляется от архипелага. Но в ближайшие несколько дней, на островах сохранятся сильные дожди.