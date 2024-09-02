Выпускники школ в Татарстане получат по 15 тысяч рублей за сто баллов на ЕГЭ

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Республика
2 сентября 2024  17:22
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане введена единовременная выплата для выпускников школ, показавших выдающиеся результаты на Едином государственном экзамене в 2024 году. Согласно постановлению премьер-министра республики Алексея Песошина, «стобалльники» получат денежное вознаграждение.

Размер выплаты зависит от количества предметов, по которым ученик набрал максимальный балл:

  • 100 баллов по одному предмету – 15 000 рублей;
  • 100 баллов по двум предметам – 25 000 рублей;
  • 100 баллов по трем предметам – 35 000 рублей.

Получить премию смогут выпускники, которые в 2024 году окончили образовательную организацию на территории Татарстана.

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