Выпускники школ в Татарстане получат по 15 тысяч рублей за сто баллов на ЕГЭ

В Татарстане введена единовременная выплата для выпускников школ, показавших выдающиеся результаты на Едином государственном экзамене в 2024 году. Согласно постановлению премьер-министра республики Алексея Песошина, «стобалльники» получат денежное вознаграждение.

Размер выплаты зависит от количества предметов, по которым ученик набрал максимальный балл:

100 баллов по одному предмету – 15 000 рублей;

100 баллов по двум предметам – 25 000 рублей;

100 баллов по трем предметам – 35 000 рублей.

Получить премию смогут выпускники, которые в 2024 году окончили образовательную организацию на территории Татарстана.