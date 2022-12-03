 Выпускнику челнинской школы, который погиб в СВО, установили памятную табличку
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Выпускнику челнинской школы, который погиб в СВО, установили памятную табличку

На мероприятии присутствовали также члены семьи героя – мать, отец и брат.

Республика
3 декабря 2022  17:55
Автор:
Эдуард Салихов

В школе №27 увековечили память челнинца, погибшего в СВО. Андрей Яранцев окончил эту школу в 1996 году, рассказали в пресс-службе мэрии автограда.

Яранцев служил в горячих точках. Награжден различными медалями России, ДНР и ЛНР. А также Орденом мужества посмертно. 

На мероприятии присутствовали также члены семьи героя – мать, отец и брат. Имя Яранцева увековечено на мемориальном комплексе «Родина-мать».

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах простились с бойцом Дамиром Гадиуллиным, погибшим во время спецоперации. В бою он показывал пример силы духа, неравнодушия, воинской доблести и до последний сих оставался верен присяге.

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