Выращивание запрещенных растений на даче может привести к уголовной ответственности

Присутствие некоторых растений и грибов на дачных участках может грозить уголовным наказанием, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков "Ленте.ру". Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук.

Представитель Роскачества напомнил, что к запрещенным относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, содержащие наркотические вещества маки и некоторые другие растения. Он отметил, что за их выращивание в больших объемах предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы, а в отдельных случаях — до восьми лет лишения свободы.

В марте управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев заявлял, что незнание того, какие растения относятся к запрещенным, не освобождает от ответственности. Он обратил внимание на то, что присутствие даже одного экземпляра запрещенного растения на участке может повлечь проверку со стороны правоохранителей. В то же время Русяев добавил, что имеют значение обстоятельства появления такого растения на даче. В частности, случайное попадание запрещенных видов, в том числе в виде сорняка, а также принятые владельцем меры по его удалению могут стать смягчающим обстоятельством. Но намеренное культивирование и сбор семян и частей растений следствие может квалифицировать как умысел, что увеличивает степень ответственности, предупредил юрист.