Выражаем соболезнования родным и близким Альберта Бикмуллина

Мэрия Казани выражает глубокую скорбь и соболезнования семье и друзьям Альберта Бикмуллина, советника генерального директора АО «Татэлектромонтаж», который трагически ушел из жизни.

Альберт Бикмуллин оставил яркий след в органах исполнительной власти города, на протяжении многих лет возглавляя комитет по делам детей и молодежи. Он также на протяжении более десяти лет работал на благо Казани в роли первого заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Его усилия и преданность делу значительно способствовали развитию родного города.

Память о Альберте Бикмуллине навсегда останется в сердцах его родных, друзей, коллег и всех, кто имел честь с ним работать и знать его. Редакция газеты «КВ» делит с близкими горечь этой утраты и выражает поддержку в это непростое время.