Высокие цены на яйца вызваны сбоем в работе правительства

Президент отметил, что в курсе ситуации – рост цен на яйцо курицы составил 40%, а в некоторых регионах и больше. Глава государства отметил, что спрос на продукт увеличился из-за повышения доходов граждан, а объемы производства не увеличились, к тому же вовремя не открыли импорт. Решение по ситуации будет приниматься в декабре, ситуация будет улучшаться, это сбой в работе правительства, подчеркнул Владимир Путин.