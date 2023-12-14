Высокие цены на яйца вызваны сбоем в работе правительства

На вопрос о подорожании на куриные яйца во многих регионах страны ответил в ходе прямой линии Президент России.

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Россия/Мир
14 декабря 2023  15:04
Автор:
Наталья Миннуллина

Президент отметил, что в курсе ситуации – рост цен на яйцо курицы составил 40%, а в некоторых регионах и больше. Глава государства отметил, что спрос на продукт увеличился из-за повышения доходов граждан, а объемы производства не увеличились, к тому же вовремя не открыли импорт. Решение по ситуации будет приниматься в декабре, ситуация будет улучшаться, это сбой в работе правительства, подчеркнул Владимир Путин.

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