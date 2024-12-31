Высокие награды за вклад в развитие страны получили Салимгараев и Аминов

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Республика
31 декабря 2024  10:08

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.  

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены генеральный директор АО «Телерадиокомпания «Новый Век» Ильшат Аминов и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Награда присуждена за их активное участие в организации и проведении общественно значимых мероприятий.  

Также за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи орденом Почета награжден Игорь Савельев, заместитель руководителя Администрации Раиса РТ и руководитель Экспертного департамента Раиса РТ.  

Кроме того, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен директор ООО «ТаграС-РемСервис» Айрат Закиров.  

Эти награды подчеркивают значительный вклад каждого из лауреатов в развитие страны и их преданность своему делу.

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Высокие награды за вклад в развитие страны получили Салимгараев и Аминов