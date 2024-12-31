Высокие награды за вклад в развитие страны получили Салимгараев и Аминов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены генеральный директор АО «Телерадиокомпания «Новый Век» Ильшат Аминов и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Награда присуждена за их активное участие в организации и проведении общественно значимых мероприятий.

Также за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи орденом Почета награжден Игорь Савельев, заместитель руководителя Администрации Раиса РТ и руководитель Экспертного департамента Раиса РТ.

Кроме того, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен директор ООО «ТаграС-РемСервис» Айрат Закиров.

Эти награды подчеркивают значительный вклад каждого из лауреатов в развитие страны и их преданность своему делу.