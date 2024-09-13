Высокогорский район сделал рывок на пять позиций в социально-экономическом рейтинге РТ

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Высокогорский район продолжает привлекать инвесторов. За первое полугодие 2024 года объем инвестиций в основной капитал района составил почти 9,7 млрд рублей.

Фото: © скриншот видеотрансляции

Как отметил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов на совещании в Агентстве инвестиционного развития РТ, достигнутые показатели связаны с активным развитием действующих предприятий и появлением новых производств. Стимулом для инвестиций стали также федеральные и республиканские программы поддержки бизнеса.

По итогам первого полугодия 2024 года район занял шестую строчку рейтинга, совершив рывок сразу на пять позиций по сравнению с прошлым годом.

В основе экономического успеха района – стабильный рост ключевых показателей. Ожидается, что по итогам года валовый территориальный продукт Высокогорского района достигнет 44,3 млрд рублей, что на 3,9 млрд превышает прошлогодний показатель. Локомотивами экономического роста выступают промышленность, оптовая и розничная торговля, а также сельское хозяйство.

Интересно, что в последние годы Высокогорский район все чаще выбирают компании, которые ранее работали в Казани. Предприятиям стало выгоднее приобретать собственные площади, нежели арендовать их в столице, объяснил Равиль Хисамутдинов.

Также глава муниципалитета назвал территории, которые на данный момент активно развиваются. Помимо села Высокая Гора, это населенные пункты Альдермыш, Яшь-Кеч, Эстачи, Каймары, Пермяки, Инеш и другие поселения. Например, только в Яшь-Кеч многодетным семьям из Казани было выдано три тысячи земельных участков. Через годы количество жителей здесь возрастет в несколько раз, поэтому предпринимателям рекомендовали рассмотреть перспективу развития бизнеса на этой территории.

В целом, по словам Хисамутдинова, гостиничный бизнес на данный момент является одним из приоритетных направлений, так как эта ниша пока не освоена.