 Высокоточный тест на ряд заболеваний от казанской компании может войти в обиход россиян
news_header_top_970_100

Высокоточный тест на ряд заболеваний от казанской компании может войти в обиход россиян

Его вариацию по тестированию на Covid-19 успешно эксплуатируют в аэропортах Москвы, а также в инфекционных центрах республики.

Республика
19 декабря 2022  14:27
Автор:
Дамира Хайрулина

Высокоточный прибор для определения ряда заболеваний может в скором времени войти в повседневное использование населением. Такую вероятность допустил генеральный директор предприятия «Эйдос-медицина» Ленар Валеев.

«Наши ПЦР существенно компактнее, доступнее аналогичных систем.  Это направление имеет самый мощный рост компании и в РФ такие системы появляются активно используются как медицинскими организациями, так и, мы надеемся, со временем появятся в непрофессиональном варианте, вплоть до домашнего использования», - сказал Валеев.

Тест-система может диагностировать образцы на Covid-19, грипп, ЗППП и других других заболеваний. 

Фото: © Дамира Хайрулина

По словам спикера, приборы для тестирования выпускаются в технопарке «Идея», а ПЦР-картриджи к нему в Казани производит компания «Эвотэк — MIRAI Genomics», которая базируется в МВЦ «Казань Экспо».

«Для постановки диагноза Covid-19, грипп и других заболеваний – ЗППП, тест становится очень простым. Чтобы сделать тест достаточно вставить образец  в картридж и запустить. Такие приборы появились во многих странах , не будем конкретизировать. В основном на экспорт», - сказал он, отметив, что в России его успешно эксплуатируют в аэропортах Москвы, а также в инфекционных центрах республики.

«Преимущество [тест-системы] – скорость, и, если брать западный аналог, наш меньше по размеру и легкости управления», - отметил он.

Валеев сообщил также, что компании не пришлось сокращать объемов производства.

«Не сократились [объемы производства], у нас есть рост. Он чуть меньше, чем планировалось, но в целом мы максимально переходим на комплектующие не из Евросоюза и не из США. Учитывая это, мы сохраняем те объемы. Перестраиваем модель сбыта», - сказал он.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани пройдет благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»
Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 24 единицы техники
Глава Нижнекамска оценил уборку тротуаров в городе на «тройку с минусом»
За первое полугодие Казань посетили более 2,2 млн туристов
Что принесёт Казани и его жителям 2023-й год – специальный прогноз от ТВ-3
Проезжую часть по улице Короленко в Казани частично закроют на три недели
Не бабушкино место: казанцам предложили запустить мероприятия во дворах, чтобы сблизиться с соседями
Не бабушкино место: казанцам предложили запустить мероприятия во дворах, чтобы сблизиться с соседями
В Татарстане за сутки выявили 117 случаев COVID-19