Высокоточный тест на ряд заболеваний от казанской компании может войти в обиход россиян

Высокоточный прибор для определения ряда заболеваний может в скором времени войти в повседневное использование населением. Такую вероятность допустил генеральный директор предприятия «Эйдос-медицина» Ленар Валеев.

«Наши ПЦР существенно компактнее, доступнее аналогичных систем. Это направление имеет самый мощный рост компании и в РФ такие системы появляются активно используются как медицинскими организациями, так и, мы надеемся, со временем появятся в непрофессиональном варианте, вплоть до домашнего использования», - сказал Валеев.

Тест-система может диагностировать образцы на Covid-19, грипп, ЗППП и других других заболеваний. Фото: © Дамира Хайрулина

По словам спикера, приборы для тестирования выпускаются в технопарке «Идея», а ПЦР-картриджи к нему в Казани производит компания «Эвотэк — MIRAI Genomics», которая базируется в МВЦ «Казань Экспо».

«Для постановки диагноза Covid-19, грипп и других заболеваний – ЗППП, тест становится очень простым. Чтобы сделать тест достаточно вставить образец в картридж и запустить. Такие приборы появились во многих странах , не будем конкретизировать. В основном на экспорт», - сказал он, отметив, что в России его успешно эксплуатируют в аэропортах Москвы, а также в инфекционных центрах республики.

«Преимущество [тест-системы] – скорость, и, если брать западный аналог, наш меньше по размеру и легкости управления», - отметил он.

Валеев сообщил также, что компании не пришлось сокращать объемов производства.

«Не сократились [объемы производства], у нас есть рост. Он чуть меньше, чем планировалось, но в целом мы максимально переходим на комплектующие не из Евросоюза и не из США. Учитывая это, мы сохраняем те объемы. Перестраиваем модель сбыта», - сказал он.