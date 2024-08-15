Вывод «мусора» из мозга ускорили при помощи аналога простагландина

Группа Американских ученых выявила, что с возрастом активность лимфатических сосудов головного мозга по транспортировке спинномозговой жидкости уменьшается, что негативно сказывается на очищении мозга от «мусора». При помощи аналога гормона простагландина исследователи смогли стимулировать работу сосудов, что привело к более эффективному выведению «мусора» из мозговых тканей, сообщает ТАСС Наука со ссылкой на пресс-службу Университета Рочестера.

«Лимфатические сосуды располагаются близко к поверхности кожи, и теперь мы имеем представление о том, как можно улучшить их функционирование. Мы считаем, что комбинация нашей методики с другими методами может стать основой для терапии заболеваний, связанных с накоплением «мусора» в мозге, таких как Альцгеймер и Паркинсон», — отметил профессор Дуглас Келли из Университета Рочестера.

Ученые более десяти лет занимаются изучением глимфатической системы — сети лимфатических и кровеносных сосудов, через которые циркулируют биожидкости мозга. Эта система играет ключевую роль в движении спинномозговой жидкости и удалении «мусора», образующегося в процессе функционирования нейронов.

Специалисты обратили внимание на то, как возраст влияет на деятельность этой системы, включая способность лимфангионов — специализированных участков в лимфатических сосудах — прокачивать спинномозговую жидкость. Для исследования они ввели в спинномозговую жидкость наночастицы, чтобы отслеживать движение жидкости у молодых и пожилых мышей.

Результаты показали, что функционирование лимфангионов заметно ухудшается с возрастом и при наличии болезни Альцгеймера. В результате циркуляция спинномозговой жидкости у пожилых грызунов замедляется на 63% по сравнению с молодыми особями, что приводит к увеличению накопления «мусора» в мозге.

Для проверки своих гипотез ученые решили протестировать влияние аналога простагландина (F2a), который используется в медицине для стимуляции сокращений гладких мышц. Введение этого препарата помогло нормализовать работу лимфангионов и значительно ускорить выведение «мусора» из мозговых тканей. Это открытие в будущем может стать основой для разработки методов очистки мозга у людей, страдающих от болезней Альцгеймера и Паркинсона.