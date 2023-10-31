Выход на тонкий лед может закончиться трагедией или штрафом

Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов на пресс-конференции «О детской безопасности на водных объектах в период межсезонья и ледостава», которая прошла в ИА «Татар-информ».

Как подчеркнул Юрий Венедиктов, вопрос профилактики происшествий, связанных с гибелью детей на воде, актуален не только в купальный сезон, но и в период межсезонья. Он привел статистику, в которой заметны положительные тенденции. Так, с начала года на водных объектах республики погибло 69 человек, что на 11 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года (80 человек). Всего с начала года было зарегистрировано 93 происшествия на воде (в прошлом году за тот же период - 106). Погибло 69 человек, в том числе 8 детей (9 детей погибли за аналогичный период прошлого года). Удалось спасти 66 человек, из них 12 - дети.

Основные причины гибели детей на воде, по мнению Венедиктова, - недостаточный контроль со стороны родителей и отсутствие хороших навыков плавания. В основном происшествия происходят с детьми подросткового возраста от 14 до 17 лет.

С наступлением заморозков основной угрозой жизни становится выход детей на тонкий лед.

По прогнозу гидрометеорологов Татарстана, установление ледостава на Куйбышевском водохранилище ожидается на 3 - 4 дня позже среднемноголетних дат - 25 - 29 ноября. На Нижнекамском водохранилище наиболее вероятная дата начала ледостава приходится на 16 ноября, что раньше среднемноголетних дат на 5 дней.

В связи с понижением температуры в ночное время до отрицательных значений, на внутренних водоемах, прудах, озерах уже можно наблюдать становление закраин и тонкого льда. Игры на берегу, катание на велосипеде около рек, озер могут закончиться падением в ледяную воду.

Средняя за первую декаду октября температура воды в водотоках на территории республики составила 8 градусов. Даже взрослый человек в такой воде погибает от переохлаждения в течение буквально получаса, напомнил спикер.

В целом за последние 10 лет на водоемах республики гибнет до 10 детей ежегодно. И ежегодно происходят происшествия, связанные с выходом детей на лед в зимний и весенний периоды.

Так, 5 ноября 2011 года в результате провала под лед в Казани погибли двое детей 2000 и 2001 года рождения, один ребенок 2001 года рождения был спасен.

8 апреля 2016 года ребенок 2012 года рождения погиб на реке Сулице Верхнеуслонского муниципального района.

29 апреля 2017 года с оторвавшейся льдины в Менделеевском районе были спасены 5 человек, в том числе ребенок 2003 года рождения.

22 апреля 2018 года в Зеленодольском районе с тонкого весеннего льда спасли двух детей.

С 1 по 30 ноября этого года совместно с Министерством образования и науки РТ будет проведен месячник безопасности на водных объектах в дошкольных и общеобразовательных организациях муниципальных образований Татарстана.

С 17 октября до 30 ноября проходит республиканский конкурс детского рисунка и видеороликов «Буду бдительным на льду и на воде». Сейчас идет первый этап конкурса.

«Необходимо отметить, что без участия родителей принимаемые профилактические меры не будут иметь эффекта. Каждый ребенок после детского сада или школы возвращается домой, и наставления родителей имеют большое значение в формировании культуры безопасного поведения несовершеннолетнего около водоемов. К сожалению, есть родители, которые вместе с ребенком выходят на тонкий лед. Думать, что вы сможете его спасти - ошибочно», - отметил Венедиктов.

Обращаясь к родителям, он напомнил важные правила:

- не допускайте бесконтрольного нахождения детей вблизи водоемов, разъясните им смертельную опасность игр возле воды;

- не оставляйте ребят около водоемов без присмотра;

- используйте все возможности занять детей в каникулы - отправляйте их в кружки, секции, которые есть практически в каждом районе, используйте гаджеты и мобильные приложения, позволяющие контролировать ребенка вне дома.Увидев чужих детей на тонком льду - звоните по номеру 112.

Выход на лед толщиной менее 7 см запрещен. Нарушение может обернуться штрафом для граждан от 1,5 до 2 тысяч рублей (статья 3.10 КоАП РТ).